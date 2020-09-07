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Gündem Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı
Gündem

Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı

Türkiye'de ve dünyanın çoğu ülkesinde ahlaksız dizilere karşı çığ gibi bir tepki oluşurken, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Nevşin Mengü ahlaksız dizilere sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 22:13:00 - 2020-09-07 22:16:35
Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı

Dizilerden ahlaksızlık pompalanmasına hemen hemen toplumun bütün kesimleri tepki gösterirken bazı çevreler ahlaksızlığa sahip çıkmaya devam ediyor.

Sosyal medya platformu Twitter'da #AhlaksızDizilerİstemiyoruz hashtagı açıklarak kullanıcılar dizilere tepki gösterirken CHP'li Nevşin Mengü, açılan başlığa tepki göstererek, İstemiyorsanız izlemezsiniz kardeşim, zorla mı izletiyorlar size. Herkes beğenmediği şeyi yasaklatmaya çalışıyor, sonunda yasaklar içinde nefes alamayan bir ülkeye dönüşeceğiz diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları Mengüye büyük tepki gösterdi.

Netflix zehir saçıyor

Fransız yapımı Cuties (Minnoşlar) adlı filmin pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle sadece Türkiye'de değil bütün dünyada tepkiyle karşılanmıştı. Bunun üzerine Netflix dizinin her ülkede yayınlanmayacağını duyurmuştu.

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