Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı
Türkiye'de ve dünyanın çoğu ülkesinde ahlaksız dizilere karşı çığ gibi bir tepki oluşurken, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Nevşin Mengü ahlaksız dizilere sahip çıktı.
Dizilerden ahlaksızlık pompalanmasına hemen hemen toplumun bütün kesimleri tepki gösterirken bazı çevreler ahlaksızlığa sahip çıkmaya devam ediyor.
Sosyal medya platformu Twitter'da #AhlaksızDizilerİstemiyoruz hashtagı açıklarak kullanıcılar dizilere tepki gösterirken CHP'li Nevşin Mengü, açılan başlığa tepki göstererek, İstemiyorsanız izlemezsiniz kardeşim, zorla mı izletiyorlar size. Herkes beğenmediği şeyi yasaklatmaya çalışıyor, sonunda yasaklar içinde nefes alamayan bir ülkeye dönüşeceğiz diyerek tepki gösterdi.
Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları Mengüye büyük tepki gösterdi.
Netflix zehir saçıyor
Fransız yapımı Cuties (Minnoşlar) adlı filmin pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle sadece Türkiye'de değil bütün dünyada tepkiyle karşılanmıştı. Bunun üzerine Netflix dizinin her ülkede yayınlanmayacağını duyurmuştu.