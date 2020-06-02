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Aktüel

Nevşehir’de yabancı uyruklu şahsı gasp eden 3 kişi tutuklandı

Nevşehir’de yabancı uyruklu bir şahıs gasp eden 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:50:31 -
Nevşehir’de yabancı uyruklu şahsı gasp eden 3 kişi tutuklandı

Nevşehir’de yabancı uyruklu bir şahıs gasp eden 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Bekdik mahallesi Kaldırım Mezarlığı yakınında yabancı uyruklu A.G.’yi gece saatlerinde yoldan çevirerek 1 adet cep telefonu, kulaklık, şarj aleti, fön makinesini gasp eden H.Ç., A.G. ve B.B. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


Şüphelilerin gasp ettikleri malzemeler polis ekiplerince A.G.’ye teslim edildi.

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