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Aktüel Nevşehir'de vefat eden ve yeni doğanlar için dikilen fidanlara can suyu
Aktüel

Nevşehir'de vefat eden ve yeni doğanlar için dikilen fidanlara can suyu

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:32:21 -
Nevşehir'de vefat eden ve yeni doğanlar için dikilen fidanlara can suyu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesince kentte her doğan ve vefat eden kişi adına hatıra ormanına dikilen fidanlara can suyu verildi.

Kentte son 4 ay içinde vefat eden 201 kişi ile dünyaya gelen 330 bebek için dikilen fidanlara can suyu verilmesi dolayısıyla Kent Ormanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte fidanlara, bebeklerin ve vefat edenlerin yakınları can suyu verdi.

Programa katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı konuşmada, bugüne kadar 2 bin 500'e yakın kişi için fidanların toprakla buluşturulduğunu belirtti.

Kentteki yeşil alan oranını artırmak için gayret gösterdiklerini aktaran Arı, "Göreve geldiğimizde Nevşehir'in nüfusu olan 115 bin 500 kişi için fidan dikeceğimizi belirtmiştik. Ağaçlandırma seferberliğini artırmak ve karşılıklı gönül bağını tesis etme gayretindeyiz." diye konuştu.

Bir ay önce doğan kızı için dikilen fidana can suyu veren Yusuf Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek, "Fidan, kızım Ayşe için dikildi. Artık, her zaman gelip sularız. Uygulama çok güzel. Belediye her yeri ağaçlandırıyor. Yeni doğanlara Allah hayırlı ömür nasip etsin." dedi.

Vefat eden babası adına dikilen fidana can suyu veren Mehmet Bayram, "Hem vefat edenleri unutmamak hem de ağaçlandırma amacıyla fidan dikildiğini belirterek bizi davet ettiler. Biz de can suyu vermek için geldik. Uygulamadan dolayı çok memnun kaldık, yetkililere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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