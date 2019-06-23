Nevşehir'de trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında biri bebek olmak üzere 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.23 Haziran 2019 Pazar 12:21
Nevşehir'den Kayseri istikametine seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Sarıyazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada araçta bulunanlardan biri bebek 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
YORUM YAZ