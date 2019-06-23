Nevşehir'de trafik kazası! Ölü ve yaralılar var Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında biri bebek olmak üzere 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Nevşehir'den Kayseri istikametine seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Sarıyazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunanlardan biri bebek 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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