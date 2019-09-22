Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Nevşehir'de Necmettin Baysal ile eşi Yeter Baysal tartışmaya başladı.22 Eylül 2019 Pazar 14:57
Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Şahinler köyünde Necmettin Baysal (52) ile eşi Yeter Baysal (45), evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın ardından Necmettin Baysal, mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, üç çocuk annesi Yeter Baysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
KATİL KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ
Baysal'ın cenazesi, Gülşehir Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.
Evdeki bir odaya kendini kilitleyen Necmettin Baysal, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Cinayet zanlısının bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi.
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