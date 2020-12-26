Nevşehir'de tarihi Meryem Ana Kilisesi restorasyona alındı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'deki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde restorasyon çalışması başlatıldı.

Nevşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi yapı için gerçekleştirilen restorasyon ihalesinin ardından yüklenici firma çalışmalarına başladı.

Restorasyon kapsamında, kilisenin dış cephesi raspa ile temizlenecek ve çatı onarımı yapılacak. İç mekanlara sonradan eklenen bölümler yıkılarak aslına uygun restore edilecek kilisenin duvarlarındaki freskler de onarılarak yeniden gün yüzüne çıkarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Arı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla kiliseyi turizme kazandıracaklarını vurgulayarak, "Restorasyon için yapılacak tüm harcamalar Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından karşılanacak. Yaklaşık 1 yıl sürmesi planlanan bu çalışmayla hem şehrimiz hem de bölge ve ülke turizmi için çok önemli bir yapıyı yeniden ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Nevşehir il merkezine daha fazla yerli ve yabancı turist çekebilmek için turizm yatırımlarına büyük önem verdiklerini aktaran Arı, şöyle devam etti:

"Nevşehir'in turizmden aldığı payı arttırmak, bu sayede şehir ekonomisine ve istihdamına katkı sunabilmek için Nevşehir Kalesi etrafındaki dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen Kayaşehir'in ilk etabını ve Nevşehir Kalesi'ni turizme açtık. Kısa sürede pandemi dönemine rağmen çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi'nin ardından Meryem Ana Kilisesi'ni de turizme kazandırıyoruz. Kayaşehir'in 2. etabı tamamlandığında ve Meryem Ana Kilisesi etrafındaki projeler gerçekleştirildiğinde burası hem bölge hem de ülke turizmine önemli katkı sağlayacak."

1. Abdülhamid döneminde yaptırılan ve 1849 yılında Kayseri Metropoliti Paisios tarafından ibadete açılan kilise, 1924 yılı mübadelesine kadar faaliyetini sürdürdü. Bu tarihten 1950'ye kadar kullanılmayan daha sonra ise Nevşehir Cezaevi'ne dönüştürülen kilise, 1983 yılında cezaevinin yeni binasına taşınmasıyla tekrar kaderine terk edildi.