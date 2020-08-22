Nevşehir'de "patates hasadı tarla günü" etkinliği düzenlendi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde "patates hasadı tarla günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) tarafından patates üretiminde "alım garantili sözleşmeli tarım" kapsamında ilk hasat Karacaşar Mahallesi'nde Tahir Ulukaya'ya ait arazide gerçekleştirildi.

Hasat sırasında çiftçilerle sohbet eden ve TÜRKŞEKER ile yapılan anlaşma kapsamında "alım garantili sözleşmeli tarım" programı hakkında bilgi veren AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatlarıyla patateste, hububatta sözleşmeli tarım üretimi aşamasına geçildiğini aktardı.

Devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu belirten Açıkgöz, "Çiftçinin malı tarlada kalmasın, emeği zayi olmasın amacıyla TÜRKŞEKER ile alım garantili sözleşme yapılmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halk desteğiyle dik durduğunu ve her soruna çözüm ürettiğini vurgulayan Açıkgöz, "Yazlık patateslerin tarlada kalma riski vardı. Bu yıl önce yazlık patates sorununu çözüme kavuşturduk. Bundan sonraki süreçte de kışlık patates için çözüm üreteceğiz inşallah." diye konuştu.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner ise "Değerli milletvekillerimizin katkılarıyla tarlada 40 kuruşa satılan yazlık patatesi Türkşeker 90 kuruşa alıyor." ifadelerini kullandı.

Gülşehir Ziraat Odası Başkanı Hacı Mehmet Baysal da tarlada 40 kuruşa satılamayan patatesi Türkşeker'in 90 kuruşa alım garantisi vermesiyle piyasada hareketlilik oluştuğunu kaydetti.

Patates alım garantisinin üreticiye umut olduğunu belirten çiftçi Tahir Ulukaya ise alım garantisi sayesinde çiftçinin nefes aldığını söyledi.

Tarla günü etkinliğine, AK Parti Gülşehir İlçe Başkanı Çağrı Sönmez, Nevşehir Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz, Gülşehir Tarım ve Orman Müdürü Halit Can ve çiftçiler katıldı.