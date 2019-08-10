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Nevşehir’de patates hasadı başladı

Türkiye’nin en önemli patates üretim merkezlerinden Nevşehir’de patates hasadı başladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:10
Nevşehir’de patates hasadı başladı

Türkiye’nin en önemli patates üretim merkezlerinden Nevşehir’de patates hasadı başladı.


Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyü yavaş mevkinde yazlık patates sökümü başladı. Ürgüp Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz, ilçede yazlık patates hasadının başladığını ifade ederken son yıllarda Nevşehir’de patates üretiminin çiftçilerin borçları nedeniyle azaldığını söyledi.


Başdere Köy Muhtarı Bünyamin Uluçay ise "Köyümüzün yavaş mevkiinde yazlık patateslerimizin sökümündeyiz, bu patateslerimiz Türkiye’nin her tarafına ve ihracata gidiyor" derken patates üreticisi Fatih Eren’de açıklamasında, “Sabah 6 gibi sökmeye başlıyoruz hava kararıncaya kadar 10, 15 ton patates hazırlıyoruz. İşçi arkadaşlar sabahın erken saatlerinde tarlaya gelerek dolumunu yapıyorlar” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:10
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