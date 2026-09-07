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Yerel Nevşehir’de otomobil yol kenarına devrildi: 5 yaralı
Yerel

Nevşehir’de otomobil yol kenarına devrildi: 5 yaralı

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Nevşehir’de otomobil yol kenarına devrildi: 5 yaralı

Nevşehir-Gülşehir kara yolunda kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki sürücü ile 4 yolcu yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza, Nevşehir-Gülşehir kara yolunun Sulusaray Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mustafa A. yönetimindeki 50 AGK 094 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazada sürücü Mustafa A. ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınan 5 yaralı, Nevşehir’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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