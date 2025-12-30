Nevşehir'de otomobil tarlaya uçtu! 4 yaralı
Nevşehir’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin tarlaya savrulması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Nevşehir–Ürgüp kara yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Zeynep E.Ö. yönetimindeki 38 ANG 717 plakalı otomobil, yol üzerinde oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
ARAÇ TARLAYA SAVRULDU
Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
4 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Zeynep E.Ö. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedeni ile ilgili inceleme başlatırken, yetkililer sürücüleri özellikle gece ve sabah saatlerinde gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.