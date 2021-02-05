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Siyaset Nevşehir'de nöbet değişimi! Belediye Başkanlığına Mehmet Savran seçildi
Siyaset

Nevşehir'de nöbet değişimi! Belediye Başkanlığına Mehmet Savran seçildi

Nevşehir Belediye Meclisinde, Rasim Arı’nın sağlık sorunları dolayısıyla görevinden istifası üzerine boşalan Belediye Başkanlığına AK Partili Mehmet Savran seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:18:00 -
Nevşehir'de nöbet değişimi! Belediye Başkanlığına Mehmet Savran seçildi

Belediye Meclisi, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde, Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında olağanüstü toplandı. Yapılan seçimlerde 31 üyenin tamamının oyunu alan AK Parti adayı Savran, kentin yeni belediye başkanı oldu. Seçimin ardından belediyede düzenlenen devir teslim töreninde Ersan Erkut, başkanlık mührünü Savran’a teslim etti. Belediye meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Savran, Nevşehir’i daha müreffeh bir kent haline getirmek amacıyla tüm personelle gayret edeceklerini söyledi.

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