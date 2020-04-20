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Aktüel

Nevşehir’de karantina altındaki Türk işçiye doğum günü sürprizi

Nevşehir’de, korona virüs tedbirleri kapsamında Irak’tan getirilen ve gözlem altında tutulan İrfan Atiz’e doğum günü sürprizi yapıldı.

2020-04-20 20:07:55 -
Nevşehir’de karantina altındaki Türk işçiye doğum günü sürprizi

Nevşehir’de, korona virüs tedbirleri kapsamında Irak’tan getirilen ve gözlem altında tutulan İrfan Atiz’e doğum günü sürprizi yapıldı.


16 Nisan tarihinde Irak’tan gece saatlerinde getirilen 239 Türk vatandaşı, Nevşehir Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Kapadokya öğrenci yurdunda karantina altına alınmıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları ve Kızılay görevlileri gözlem altındaki İrfan Atiz’e doğum günü olması dolayısıyla kendisine sürpriz hazırladı. Atiz’in odasının kapısına yaş pastayla gelen görevliler genç adama mutlu yıllar diledi. Genç adamın doğum günü kutlamasına diğer odalarda bulunan Türk işçilerde şarkılarla eşlik etti.

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