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Aktüel

Nevşehir’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 21:48:07 -
Nevşehir’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.



Kaza, Gülşehir ilçesi Eski Yaylacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 ED 977 plakalı işçi servisi ile 38 ACH 094 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında iki araçta bulunan Fatma Ö., Fevzi Ö., Semih K., Kimya T., Ayşegül S., Habibe A., Bahar D., Belgin E. ve Naciye Ö. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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