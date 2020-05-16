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Nevşehir'de "açık hava sineması" etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-05-16 22:54:05 -
Nevşehir'de "açık hava sineması" etkinliği

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.

Araçlarını zabıta ekiplerinin yardımıyla sahnenin karşısına park eden vatandaşlar, araçlarının içinden Müslüm Gürses'in hayatını anlatan "Müslüm" adlı sinema filmini izledi.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, koronavirüs ile mücadele edilen bu süreçte evlerinde kalan ve sosyal yaşamları kısıtlanan vatandaşlara moral amacıyla benzer etkinliklerin düzenlenmesi yönünde karar aldıklarını belirtti.

Arı, "Bizim görevimiz sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaktır. Mahalle aralarında açık hava sinemaları organize etmeyi planlıyorduk ama koronavirüs tedbirleri kapsamında bu projemizi askıya almıştık. Bu süreçte ise bu şekilde bir etkinlik düzenlemeyi düşündük." dedi.

Araçlarından filmi izleyen vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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