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Sosyal medyada dikkat çeken atışma: Apple ve Telegram birbirine girdi

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Sosyal medyada dikkat çeken atışma: Apple ve Telegram birbirine girdi

Telegram, çocuk istismarıyla mücadele kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple tarafından App Store'dan geçici olarak kaldırıldı.

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Foto - Sosyal medyada dikkat çeken atışma: Apple ve Telegram birbirine girdi

Telegram, pazartesi gece saatlerinde iPhone ve iPad uygulama mağazalarından çıkarıldı.

#2
Foto - Sosyal medyada dikkat çeken atışma: Apple ve Telegram birbirine girdi

Apple’dan ABD’deki bazı basın kuruluşlarına yapılan açıklamada, yapılan incelemede Telegram’da şirketin çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerini yasaklayan kurallarını ihlal eden içerik tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Telegram’ın söz konusu içeriği hızla kaldırması ve paylaşan kullanıcıyı engellemesinin ardından uygulamanın yeniden App Store’a yüklendiği bildirildi.

#3
Foto - Sosyal medyada dikkat çeken atışma: Apple ve Telegram birbirine girdi

Telegram’ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda gelişmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Öldüğüme ilişkin haberler fazlasıyla abartılı.” ifadesi kullanıldı. Telegram, Apple’ı etiketlediği bir başka paylaşımda ise “Bu tutumun gelecekte mağazadaki diğer tüm uygulamalara da eşit şekilde uygulanacağından eminim, değil mi?” sorusu soruldu.

#4
Foto - Sosyal medyada dikkat çeken atışma: Apple ve Telegram birbirine girdi

Rusya, Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'u 30 Haziran'da teröristler ve aşırılıkçılar listesine dahil etmişti. Avustralya İnternet Güvenliği Komiserliği Ofisi de terörle bağlantılı içerikleri platformundan kaldırmadığı gerekçesiyle mesajlaşma platformu Telegram'a dava açmıştı.

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