Bakanlık e-ihale yaptı! Yılın ilk yarısında 2,7 milyar lira gelir elde etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında, tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışının 2014'ten bu yana elektronik ortamda şeffaf, güvenli ve rekabetçi bir yapıyla sürdürüldüğü hatırlatıldı.

Sistem üzerinden bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilen satışlardan elde edilen gelirin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış kaydettiği aktarılan açıklamada, bu dönemde düzenlenen ihalelerle 1477 araç ve 5 bin 349 eşya ekonomiye yeniden kazandırıldığı bildirildi.

KAYITLI KULLANICI SAYISI 1,4 MİLYONU AŞTI

Mart 2021'de yenilenen altyapısıyla hizmet kalitesi artırılan e-ihale sistemine kayıtlı kullanıcı sayısının 1,4 milyonu aştığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2026'nın ilk altı ayında e-ihale sistemi üzerinden 6 bin 826 ihale başarıyla sonuçlandırılırken, satışlardan 2,7 milyar liranın üzerinde gelir elde edildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 5 arttı. Gerçek ve tüzel kişiler, sisteme e-Devlet Kapısı, mobil uygulamalar ile 'www.eihale.gov.tr' internet adresi üzerinden erişim sağlayabiliyor. Coğrafi kısıtlardan bağımsız olarak tamamen elektronik ortamda üyelik işlemlerinin yapılabildiği sistemde, tüm ödemeler de çevrim içi olarak gerçekleştirilebiliyor."

e-İhale sisteminde ticari ve binek araçlardan tekstile, elektronikten kozmetiğe, mobilyadan gıda ve kuyumculuk ürünlerine kadar geniş bir yelpazedeki ürün grubunun piyasa değerinde satışa çıkarıldığı vurgulanan açıklamada, satışa sunulan ürünlerin insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı açısından titizlikle değerlendirildiği, gerekli görülen durumlarda analiz ve uygunluk testleri yaptırıldığına işaret edildi.

Gıda ürünlerine ait uygunluk raporlarının da e-ihale sistemi üzerinden isteklilerin erişimine sunulduğuna değinilen açıklamada, süreçteki şeffaflığın korunduğu aktarıldı.

SİSTEME ÜYELİK ÜCRETSİZ

Türkiye'de yerleşik, 18 yaşını doldurmuş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler ile ülkede faaliyet gösteren tüzel kişilerin sisteme ücretsiz üye olarak ihalelere katılabildiği bildirilen açıklamada, sürecin işleyişine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Süreç kapsamında, ihale ilanları sistemde 3 iş günü boyunca yayımlanıyor. Teklifler ise ilan süresinin ardından, yine 3 iş günü süresince elektronik ortamda toplanıyor. Katılımcılar verdikleri teklifleri eş zamanlı takip edebilirken, ürünlere ait detaylı fotoğraflar, araçların video kayıtları ve bağımsız ekspertiz raporları sistem üzerinden incelenebiliyor."

İhalelerde başlangıç fiyatının gümrüklenmiş değer esas alınarak belirlenen satış bedelinin araçlarda yüzde 75'i, eşyalarda ise yüzde 50'si olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, teklif verebilmek için satış bedelinin yüzde 10'u oranında teminat yatırılması zorunluluğu bulunduğuna dikkat çekildi. İhale sonunda, en yüksek teklifi veren isteklinin süreci kazandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sunulan teklifin, satışa esas bedelin en az yüzde 75'ine ulaşması halinde, satış doğrudan sonuçlandırılıyor. Bu seviyenin altında kalan teklifler ise işletme müdürlüğü tarafından değerlendirilerek satışın onaylanmasına veya ihalenin yeniden açılmasına karar veriliyor. İhaleyi kazanan kişinin, ihale bedelini 7 gün içinde ödemesi ve satın aldığı ürünü 10 gün içinde teslim alması gerekiyor. Kazanan tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, ihale hakkı ikinci en yüksek teklif sahibine geçebiliyor. Bu durumda teminat iade edilmezken, ihlalin tekrarı halinde ilgili kişilere idari yaptırımlar uygulanarak, belirli sürelerle ihalelere katılımları engelleniyor."

Açıklamada, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri gereğince, Bakanlık personeli ile birinci derece yakınlarının, e-ihalelere katılmasına izin verilmediği de hatırlatıldı.