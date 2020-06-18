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Aktüel

Nevşehir’de 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:26:24 -
Nevşehir’de 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akdağmadeni Sulh Ceza Hakimliği tarafından hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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