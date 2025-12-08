  • İSTANBUL
Nevşehir'de 5 kişi doğal gazdan zehinlendi!
Yerel

Nevşehir'de 5 kişi doğal gazdan zehinlendi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Nevşehir'de 5 kişi doğal gazdan zehinlendi!

Nevşehir’de aynı evde kalan 5 kişi doğalgazdan sızan gazdan zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle Okul Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında bulunan dairede kalan 5 kişi doğalgazdan zehirlendi.

Evde ikamet eden gençlerde sabah kalktıklarında baş dönmesi, bulantı ve halsizlik şikayeti oluştu. Doğalgazdan zehirlenmiş olabileceklerini düşünen gençlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Zehirlendikleri iddia edilen 5 kişi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olay sonrası doğalgaz ekipleri evde herhangi bir kaçak olup olmadığını araştırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 5 kişinin zehirlenme nedenleri yapılacak tahliller sonrasında belli olacak.

