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Aktüel Nevşehir'de 5 günde aynı aileden 4 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Aktüel

Nevşehir'de 5 günde aynı aileden 4 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 22:01:52 -
Nevşehir'de 5 günde aynı aileden 4 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aynı aileden 4 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 5 gün içinde hayatını kaybetti.

Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, karısı Belgiya ve babası Gazi Öztürk, yakalandıkları Kovid-19 nedeniyle 4 gün içerisinde yaşamlarını yitirdi.

Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi gören muhtarın annesi Saime Öztürk de yapılan müdahaleye rağmen 5. günde hayatını kaybetti.

Ölen muhtar Öztürk'ün, Nevşehir Devlet Hastanesinde yatan kızının da tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.​​​​​​​

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