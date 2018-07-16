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Nevşehir'de 14 FETÖ şüphelisi enselendi

FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında bir haftada 14 kişi yakalanarak, yasal işlem yapıldı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:58
Nevşehir'de 14 FETÖ şüphelisi enselendi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, son bir haftada yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında yapılan çalışmalarda; Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ve koordinesinde toplam 14 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. Bu kişilerden 1'i tutuklanarak  E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Şüphelilerden 1'i Kayseri, 1'i de Diyarbakır emniyet müdürlüklerine teslim edildi. Yakalanan diğer 11 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:58
  1. Nevşehir
  2. Kayseri
  3. Diyarbakır
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