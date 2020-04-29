Nevşehir TOKİ sonuçları | Nevşehir Acıgöl TOKİ kura sonucu
Nevşehir TOKİ isim listesi | Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen TOKİ kura çekimleri kaldığı yerden devam etmeye başladı. Salgın nedeniyle kuraları yalnızca internet üzerinden takip etmek mümkün. Önceki yıllarda olduğu gibi başvuru yapanlar kuranın çekileceği salonda yer alamayacak. Nevşehir TOKİ başvurusunda bulunanlar "Nevşehir TOKİ kuraları çekildi mi?" , "Nevşehir TOKİ isim listesi" , "Acıgöl TOKİ sonuçları" , "Nevşehir Acıgöl TOKİ isim listesi" konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekimleri verilen aranın ardından devam etmeye başladı. TOKİ kuralarının gerçekleştiği salonlara başvuru sahipleri katılamıyor. Vatandaşlar kura çekimini canlı olarak internetten takip edebiliyor. Nevşehir Acıgöl projesine başvuru yapanlar kuranın çekilip çekilmediğini merak ediyor. İşte, detaylar.
Nevşehir TOKİ sonuçları | Nevşehir Acıgöl TOKİ kura sonucu
Nevşehir Acıgöl TOKİ kuraları 29 Nisan Çarşamba günü saat 12.00’de başladı.
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