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Nevşehir patatesi, büyüklükte Diyarbakır karpuzu ile yarışıyor

Nevşehir’de patates depolarında bulunan patateslerin büyüklüğü Diyarbakır Karpuzuyla yarışıyor.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:58
Nevşehir patatesi, büyüklükte Diyarbakır karpuzu ile yarışıyor

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan Öz Güngör Tarım tarafından yetiştirilen patateslerin büyüklükleri görenleri şaşkına çeviriyor.

Nevşehir’de yetiştirilen ve depolarda saklanan patateslerin büyüklükleri Diyarbakır karpuzu ile yarışırken, 1 patatesin 1 kilo 700 gram gelmesi dikkatlerden kaçmadı. İşletme sahibi Hacı Güngör, Nevşehir’de yetiştirilen patateslerinin Diyarbakır karpuzu ile yarıştığını 1 adet patatesi 1 kilo 700 gram geldiğini söyledi.

Güngör, “Büyüklüğünün Diyarbakır karpuzu ile yarışan patateslerimizin bir tanesi 1 kilogram 700 gram geliyor. Daha önce böyle büyüklükte bir patatesi bende görmemiştim. Tabi bu patateslerin böylesine büyük çıkması bakım ile ilgilidir. Şu an elimde görmüş olduğunuz patates depomuzda toptan satışında kilogramı 2 lira 50 kuruş ama bu patatesi pazarda ise 4 liradan alabilirsiniz” diye konuştu.

NevÅehir patatesi DiyarbakÄ±r karpuzu ile yarÄ±ÅÄ±yor

NevÅehir patatesi DiyarbakÄ±r karpuzu ile yarÄ±ÅÄ±yor

NevÅehir patatesi DiyarbakÄ±r karpuzu ile yarÄ±ÅÄ±yor

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 10:58
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