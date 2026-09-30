Nevşehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı

Nevşehir merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucuyu yurt dışından kuryeler aracılığıyla yutma yöntemiyle ülkeye soktuğu, kargo yoluyla da farklı illere sevk ettiği belirlendi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların deşifre edilmesi amacıyla 4 ay teknik ve fiziki takip yürüttü. Çalışmada şüphelilerin uyuşturucu satışını anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformları üzerinden organize ettiği tespit edildi.

35 şüpheliye ait 36 adreste 214 personel görev aldı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, belirlenen adreslere operasyon başlattı. Nevşehir merkez ile Derinkuyu, Gülşehir, Avanos ve Acıgöl ilçelerinin yanı sıra İstanbul, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Toplam 35 şüpheliye ait 36 adrese yapılan operasyonda 214 personel görev aldı; aramalarda 3 insansız hava aracı (İHA) ve 3 narkotik köpeği de kullanıldı.

1 kilo 600 gram metamfetamin ile TL, avro ve İran riyali ele geçirildi

Adreslerde 1 kilo 600 gram metamfetamin, 1 kilo 20 gram esrar, 134,73 gram kannabinoid ile çok sayıda sentetik ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen TL, avro ve İran riyali cinsinden nakit de bulundu. Suç unsuru maddelere, adli makamlara sunulmak üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.