Nevşehir Merkez Göre beldesi TOKİ 225 adet konut ne zaman teslim edilecek?

Nevşehir Göre beldesi TOKİ 225 adet konut teslim tarihi merak edilmekte. TOKİ Nevşehir Göre 225 adet konut kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlar Göre TOKİ 225 adet konutların anahtar teslim tarihini araştırıyor. TOKİ Göre beldesi TOKİ 225 adet konutlarına ilişkin açıklama yaptı.

TOKİ Göre beldesi TOKİ 225 adet konutlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Söz konusu proje için henüz teslim tarihi belirlenmemiş olup en kısa sürede teslim işlemlerinin yapılabilmesi için hassasiyetle çalışmalar devam etmektedir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde teslim programı idaremiz web sitesi www.toki.gov.tr adresinden ilan edilecektir.”