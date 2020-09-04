Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.



İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan denetimler kapsamında, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, kurum amirleri ve STK başkanları, Belediye Caddesi başta olmak üzere kent merkezindeki işlek cadde ve sokaklarda Kovid-19 tedbirlerini denetledi.

Denetimlerde termal drone ile ateş ölçümü de yapıldı.

Vali Becel, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlere devam edeceklerini, insanların yoğun bulunduğu yerlerde çok yönlü denetim gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tedbirlere uymanın öneminine dikkati çeken Becel, "Aslında her şey bizim elimizde. Maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle yeni kontrollü sosyal hayattan sonra hem insanların hareketliliğinin artması, tatile gidiş gelişlerin, düğünlerin ve ziyaretlerin artmasına bağlı olarak vakaların arttığını görüyoruz. İlimizde de maalesef bu böyle. Son derece üzücü bir durum. Bundan kurtulmak istiyoruz. Eğer hızlı bir şekilde bu durumdan kurtulmak istiyorsak hepimizin Bilim Kurulunun önerdiği tedbirler çerçevesinde hareket etmesi gerekir. Eğer bu tedbirleri uygulamazsak süreç daha da uzun olabilir." dedi.

- Kırşehir

Kırşehir'de Kovid-19 denetimleri kent merkezinde ve ilçelerde iş yerleri, cadde ve sokaklarda gerçekleştirildi.

Vali İbrahim Akın başkanlığındaki heyet, Polisevi önünden başlayarak Terme Caddesi, tarihi Uzun Çarşı ve eski buğday pazarı bölgesinde denetim yaptı.

İş yerlerini gezerek uyarılarda bulunan Vali Akın, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyan iş yeri sahiplerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Denetimlerin Türkiye geneline eş zamanlı yapıldığını belirten Vali Akın, halkın yoğun kullandığı sosyal alanlarda koronavirüs tedbirlerine uyması gerektiğini, salgının artış eğiliminde olduğunu dile getirdi.

Akın, "Esnafımız önce kendilerini koruyacak, maskelerini takarak hijyen ve mesafe kurallarına uyacak. Bu sayede müşterileri de kendilerini koruyacak. Topyekun mücadele ile bu salgının önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımızın kurallara uyma konusunda hassas davranmalarını istiyoruz." dedi.

Denetime, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut ve diğer yetkililer de katıldı.

Öte yandan, program kapsamında, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cacabey Meydanı ve işlek caddelerde maske, mesafe ve hijyen denetimlerini sürdürdü, motorize polis ekipleri koronavirüs tedbirleri konusunda anons yaptı.

- Kırıkkale

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Zafer ve Cumhuriyet caddelerindeki iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.

Sezer, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, salgınla mücadele sürecinde 400'e yakın personelin sahada görevlerini ifa ettiğini söyledi.

Neredeyse her mahallenin sokağında ya da parkında bir görevli bulunduğunu dile getiren Sezer, "Gelinen noktada maske konusunda büyük bir mesafe katettik. Ancak buna rağmen ilave önlemler almamız gerekiyor. Bizim görünenin ötesinde ulaşamadığımız daha doğrusu kontrol edemediğimiz bir kitle var. Özellikle mahalle arasında insanların birbirlerine misafirliğe gidip gelmesi, aile içerisindeki ziyaretler, bunlar bizim çokta fazla denetim yapamadığımız alanlar olarak ortaya çıkıyor. Tüm sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız ve sendika temsilcilerimiz yanımızda. Sahada hep beraber yer alacağız." dedi.