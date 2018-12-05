0553 313 94 23

Nevşehir heyeti Bakan Dönmez'e ziyarette bulundu

Ankara’da temas ve ziyaret ziyaretini sürdüren ve aralarında Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’in de bulunduğu Nevşehir heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ziyarette bulundu.

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:34
Nevşehir heyeti Bakan Dönmez'e ziyarette bulundu

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı’dan oluşan Nevşehir Heyeti, Ankara’daki temas ve ziyaretleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret ettiler.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:34
  1. Nevşehir
  2. Ankara
  3. Murat Kurum
  4. İlhami Aktaş
  5. Yücel Menekşe
  6. Atilla Seçen
  7. Rasim Arı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk kahvesinin sadece 40 yıl hatrı yok
    1. Türk kahvesinin sadece 40 yıl hatrı yok
    2. İlk Kültür Bakanı Halman'ın vefatının..
    3. Yün yorgan yıkanırken dikkat edilmesi..
    4. "Veliaht Prensin Kaşıkçı cinayetinin..
    5. Şişmanlık anne olmaya engel mi?
    6. Güçlü bir kadında bulunan 6 özellik
    7. MHK'nın eğitim seminerleri sona erdi
    8. Kremalı karnabahar çorbası
    9. Afrika ülkesinde bina çöktü! Çok..
    10. Nijerya'da bina çöktü: 17 ölü
    11. Kola şişesinden çıkan cisim hayrete..
    12. Çocuğunuzu bu yöntemlerle..
    13. YÖK'ten Namık Kemal Üniversitesine..
    14. Bodrum'da tefeciliğe 2 tutuklama
    15. Bebeğiniz sebepsiz yere ağlıyorsa…
    16. Lübnan Meclis Başkanı Berri'den..
    17. "Türkiye-Çin ilişkileri yıldan yıla..
    18. Avrupa Yetim-Der'den Arakanlılara..
    19. Patlıcanlı börek
    20. Süper Lig ekibi Hikmet Karaman ile..
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum