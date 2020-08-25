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Aktüel Nevşehir Gazeteciler Cemiyetinin aracını kundakladıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
Aktüel

Nevşehir Gazeteciler Cemiyetinin aracını kundakladıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:59:40 -
Nevşehir Gazeteciler Cemiyetinin aracını kundakladıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de Gazeteciler Cemiyetine ait minibüsü kundakladıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Karasoku Mahallesi'ndeki cemiyet binası önünde park halinde bulunan minibüste yangın çıkması üzerine çarşı ve mahalle bekçilerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili yabancı uyruklu İ.H. ve M.A’yı gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- "Şehrin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Bayram Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Saldırının planlı olduğuna inandıklarını kaydeden Ekici, "Nevşehir’deki gazetecileri yıldırmak adına yapılan bu alçak saldırı bize yaptığımız çalışmalardan geri adım attıramayacak. Bu şehrin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.


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