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Ekonomi Nevşehir Belediyesi sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü
Ekonomi

Nevşehir Belediyesi sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü

Nevşehir Belediyesi su tüketiminden alınan KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e çekti.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 14:15:00 -
Nevşehir Belediyesi sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, enflasyonla mücadele kapsamında alınan kararla temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından içme suyu kullanım bedelindeki KDV oranı da düşürüldü.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere mesken, iş yeri, sanayi ve inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerinde yeni fiyat uygulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Savran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar ile enflasyonla mücadele kapsamında biz de gerekeni yapıyoruz ve su tüketiminde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiriyoruz." ifadesini kullandı.

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