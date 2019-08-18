Nevşehir Belediyesi ekipleri Mustafa Parmaksız caddesinde çalışmalarını sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Mustafa Parmaksız Caddesi’nde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları hafta sonunda da aralıksız sürüyor. Altyapı çalışmalarının önemli derecede tamamlandığı cadde de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sıcak asfalt serimi öncesinde zemin çalışması gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesinin ardından modern Nevşehir’i oluşturmak için altyapı ve üst yapı atağını başlatan Nevşehir Belediyesi, Lale Caddesi ve Saatçi Hoca Caddelerinin ardından Mustafa Parmaksız Caddesi’ni de sağlıklı bir altyapıya kavuşturarak konforlu bir ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü kanalıyla Meteris Meydanı ile Gülşehir Köprülü Kavşağı arasındaki yolda ilk olarak alt yapı çalışmalarını başlatan Nevşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve temiz içme suyuna kavuşması için burada ciddi bir yatırım yaptı. Bu bölgedeki yaklaşık 40 yıllık içme suyu ana isale hattını değiştirerek içme suyu abone bağlantılarını tamamen yenileyen belediye ekipleri, kanalizasyon hattının yenilenmesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

“Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gece ve haftasonu mesaisi”

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla Mustafa Parmaksız Caddesi’ndeki çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak sıcak asfalt serimini gerçekleştirmeyi hedefleyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, altyapısı ciddi oranda tamamlayan cadde de bir yandan yaya kaldırımları imalatını gerçekleştirirken bir yandan da asfalt öncesi zemin çalışmasını yapıyor. Hafta içerisinde sabahın erken saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar mesai yapan ekipler hafta sonunda da bu çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da sık sık saha çalışmalarını yerinde denetlediği Mustafa Parmaksız Caddesi’ndeki Meteris Meydanı Kavşağı ile Gazi Stadı arasındaki bölümde yaya kaldırımı imalatı da önemli ölçüde bitti. Cadde boyunda yaya kaldırımlarının her iki yönünde de tıpkı Lale Caddesi ve Saatçi Hoca Caddesi’nde olduğu gibi yeşil bant uygulaması gerçekleştirecek olan ekipler ayrıca otobüs duraklarını da daha modern hale getirecekler.

Çalışmaların yoğunlaştığı Gazi Stadı altındaki bölümde ise asfalt serimi öncesinde zemin düzeltmesi yapılıyor. Nevşehir Belediyesi araç filosundaki çok sayıda iş makinesinin ve personelin görev aldığı çalışmaların tamamlanması ile yol asfalt serimine hazır hale getirilecek ve sonrasında asfalt serimine başlanılacak.

Mustafa Parmaksız Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmalara gösterdikleri sabır ve duyarlılıktan dolayı vatandaşlara ve esnaflara teşekkür eden Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmaların tamamlanmasıyla caddenin modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Arı, “Caddemizin altyapısını tamamen değiştiriyoruz. Bu sayede bu bölgedeki vatandaşlarımızı 40-50 yıllık içme suyu borularından kurtararak sağlıklı ve temiz su sağlayacağız. Ayrıca kanalizasyon hattımızı da yenileyerek bu bölgenin uzun yıllar alt yapı sorunu yaşamaması için gerekli adımları attık. Meteris Meydanı Kavşağı ile Gülşehir Köprülü Kavşağı arasında yapılacak sıcak asfalt serimi ile de vatandaşlarımız modern ve konforlu ulaşımı sağlayacak. Yeni aydınlatma sistemleri, yaya kaldırımları ve otobüs durakları ile Mustafa Parmaksız Caddesi’nin cazibesini arttırarak esnaflarımıza da ciddi bir katkı sunacağız. Tüm bunları gewrçekleştirmek için belediye ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Caddemizi mümkün olan en kısa sürede araç ve yaya trafiğine açacağız. Hayalimizdeki marka kent Nevşehir’i oluşturabilmemiz için öncelikli bu çalışmaları yapmamız gerekiyor. Gösterdikleri sabır ve desteklerinden dolayı değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” dedi.