Nevşehir Belediyesi 2019-2020 sezonunda 3.Lig 3.Grupta mücadele edecek Nevşehir Belediyespor Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.

Nevşehir Belediyespor Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2019-2020 sezonunda 3. Grupta mücadele edecek.

2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grup Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşecek kura çekimine Nevşehir Belediyespor’u temsilen kulüp yöneticisi Hüsnü Öcal katıldı.

1 Eylül 2019 tarihinde başlayacak lig öncesinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Nevşehir Belediyespor’un yer aldığı 3. Grup şu takımlardan oluştu;

Somaspor, Nazilli Belediyespor, Muğlaspor, Nevşehir Belediyespor, Osmaniye Futbol Kulübü, Diyarbekirspor, Batman Petrol Spor A.Ş, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Pazarspor, Kelkit Belediye Hürriyetspor, Yozgatspor 1959 FK, Altındağ Belediye Spor, Gölcükspor, Darıca Gençlerbirliği A.Ş, Bayrampaşa, Halide Edip Adıvar Spor, Karacabey Belediye Spor A.Ş ve Modafenspor

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