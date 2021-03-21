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Gündem Nevruz kutlamasında 3 kişiye gözaltı
Gündem

Nevruz kutlamasında 3 kişiye gözaltı

Şanlıurfa'da HDP il teşkilatı tarafından düzenlenen nevruz kutlamasında yasa dışı slogan attıkları belirlenen 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 14:54:00 -
Nevruz kutlamasında 3 kişiye gözaltı

HDP Şanlıurfa İl Teşkilatı tarafından düzenlenen Nevruz kutlaması Paşabağı Mahallesi'nde 11 Nisan Stadyumu’ndaki boş alanda yapıldı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken kutlamaya katılanlar, oluşturulan güvenlik noktasında üst araması yapılıp, HES kodları sorgulanarak alana alındı.

Kutlamalara HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ömer Öcalan ve Ayşe Sürücü ile HDP yöneticileri katıldı. Polis ekipleri kameralarla alana gelenleri kayıt altına alınırken, drone ile de kutlamalar canlı takip edildi. Kalabalık, davul zurna eşliğinde halay çekerek Nevruz'u kutladı. Kutlamalar sırasında yasa dışı slogan attıkları belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

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