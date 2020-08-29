Nevita’dan uluslararası iş birliği

İSTANBUL (AA) - Yabancıya gayrimenkul satışında pazar lideri olan Nevita, Pakistan’ın en önemli emlak arama sitesi ilaan.com ile stratejik bir iş birliğine imza attı.

Fuzul Grup açıklamasına göre, yabancılara gayrimenkul satışı alanında faaliyetini sürdüren grup şirketlerinden Nevita, Pakistan’ın en büyük emlak arama sitesi ilaan.com ile iş birliğine imza attı.

Gerçekleştirilen iş birliğiyle Nevita, Türkiye’den ev almayı amaçlayan Pakistan vatandaşlarına ilaan.com ile birlikte profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti vermeyi planlanıyor.

Anlaşma kapsamında yatırımcılara; özel ve ayrıcalıklı proje teklifleri, havaalanı ulaşımı ve saha ziyaretlerinde sınırsız hizmet sunulacak. Türk pasaportu başvurusunda bulunacaklara ise süreçle ilgili yardımın yanı sıra satış sonrasında da ihtiyaç duyulan tüm konularda A’dan Z’ye destek verilecek.



Dijital platformların, pazarlama ve uzaktan tanıtım faaliyetlerinde sektörün olağan bir parçası haline geldiğini aktaran Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "ilaan.com ile yaptığımız iş birliğinden dolayı son derece heyecanlıyız. Bu iş birliği ile Pakistanlı yatırımcılarla buluşmayı hedefliyoruz. Ev arama sürecinde olanlar ilaan.com ile sadece internet üzerinden aradıkları bölgenin ve evin detaylarına ulaşabilecek. Online platformu kullanan yatırımcılar gayrimenkul alım süreçlerini kolaylaştıracak bilgileri de elde edebilecek. Özellikle pandemi nedeniyle Türkiye'ye seyahat edemeyen Pakistanlı alıcılar ilaan.com üzerinden gayrimenkulleri sanal turlarla gezme şansına sahip olacak. Bu iş birliğiyle Türkiye’de ev sahibi olmayı daha kolay, hızlı ve keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Güney Asya ülkelerine açılmamız için başlangıç olacak"





Uluslararası yatırımcıların güvenli bir şekilde alım-satım yapabilmeleri için çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini belirten Akbal, "Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağlarımız ve ilaan.com’un pazardaki gücüyle birlikte Pakistan pazarının etkin oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz. Sektördeki tecrübemiz ve ilaan.com’un pazardaki gücüyle birlikte mevcut satış hacmimizi genişleteceğimizi ve bu iş birliğinin tüm Türk gayrimenkul sektörünün Pakistan pazarındaki mevcudiyeti için öncülük edeceğini düşünüyorum. Gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin aynı zamanda önümüzdeki dönemde diğer Güney Asya ülkelerine de açılma konusunda bize efektif bir kaldıraç görevi üstleneceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

