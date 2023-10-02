NEÜ’nün hedefi dünyada ilk 500’de yer almak

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, “Akademik performansımızın artması adına çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Hedefimiz, Türkiye’de ilk 5, dünyada ise ilk 500 üniversite arasında yer almak. Yeni açıklanan THE dünya sıralamasına göre Türkiye’deki devlet üniversiteleri içerisinde ilk 10’daki yerimizi koruduğumuzu ve hatta geliştirdiğimizi görüyoruz. 2 yıl önce 33. sırada yer aldığımız listede geçen yıl 8, bu yıl da 7. olduk. Bu sonuçlar, bilimsel faaliyetlerimizde hem niceliğin hem de niteliğin artmasının bir göstergesidir. Elde ettiğimiz başarıda emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.