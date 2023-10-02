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Eğitim NEÜ’nün hedefi dünyada ilk 500’de yer almak
Eğitim

NEÜ’nün hedefi dünyada ilk 500’de yer almak

Yeniakit Publisher
2023-10-02 16:19:00 -
NEÜ’nün hedefi dünyada ilk 500’de yer almak

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler 2024 Sıralaması’nda Türkiye’deki 209 üniversite arasında 14. sıradan 12. sıraya yükselirken, Devlet Üniversiteleri arasında da bu yıl bir sıra daha yükselerek 7’inciliğe yerleşti.

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, “Akademik performansımızın artması adına çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Hedefimiz, Türkiye’de ilk 5, dünyada ise ilk 500 üniversite arasında yer almak. Yeni açıklanan THE dünya sıralamasına göre Türkiye’deki devlet üniversiteleri içerisinde ilk 10’daki yerimizi koruduğumuzu ve hatta geliştirdiğimizi görüyoruz. 2 yıl önce 33. sırada yer aldığımız listede geçen yıl 8, bu yıl da 7. olduk. Bu sonuçlar, bilimsel faaliyetlerimizde hem niceliğin hem de niteliğin artmasının bir göstergesidir. Elde ettiğimiz başarıda emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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