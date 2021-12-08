NEÜ personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuruda bulunacaklar 08.12.2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1) Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır.)

2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)

3) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sisteme yüklenecektir.)

4) SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge Tecrübe istenilen özel şartlar için) (Sisteme yüklenecektir.)

5) 1 adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)

6) KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)

7) Nüfus cüzdanı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)

8) Askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)

9) Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü’nün www.erbakan.edu.tr adresinden online Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması ve yukarıda belirtilen belgelerin ilgili bölüme yüklenmesi gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

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