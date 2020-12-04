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Aktüel NEÜ akademisyenleri, "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde
Aktüel

NEÜ akademisyenleri, "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:22:14 -
NEÜ akademisyenleri, "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde

KONYA (AA) - Necmettin Erbakan Üniversitesinden (NEÜ) 5 akademisyen, "Dünyanın en etkili bilim insanları" arasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi koordinasyonunda ABD'li ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yaklaşık 7 milyon akademisyen üzerinde yürütülen çalışma sonucunda belirlenen ve "Plos Biology" adlı bilimsel dergide de yer alan "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesi yayımlandı.

Türkiye'den 857 bilim insanının yer aldığı liste hazırlanırken, alanında en az 5 makale yayımlamış 7 milyon bilim insanının akademik performansı değerlendirildi.

İlk yüzde 2'lik dilime giren akademisyenlerden oluşan, standart atıf göstergeleri temelinde hazırlanan listede Necmettin Erbakan Üniversitesinden Prof. Dr. Adnan Özdemir, Prof. Dr. Ali Tor, Prof. Dr. Faruk Uğuz, Prof. Dr. Kültigin Türkmen ve Doç. Dr. Erhan Zor yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan ve ülkemizi gururlandıran akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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