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Teknoloji Netflix'te yeni rezalet! Vatandaşlar yetkilileri acil göreve davet etti
Teknoloji

Netflix'te yeni rezalet! Vatandaşlar yetkilileri acil göreve davet etti

Skandal içerikleriyle tepkilerin odağındaki Netflix yeni bir rezalete imza attı. Platformda yayınlanan bir animasyon filminde eşcinsel sapkınlık meşrulaştırıldı. Vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 15:05:00 -

Eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmak adına skandal projelere imza atan Netflix’te yeni bir rezalet patlak verdi.

Platformda çocukları için yayınlanan bir animasyon filminde eşcinsel sapkınlık meşrulaştırılmaya çalışıldı.

Skandal filmde küçük kız çocuğu kız arkadaşına 'sözde' aşkını ilan ediyor. Diğer kız ise “Bunu senden duymayı o kadar çok bekledim ki” diyor.

Çocuklar tehlike altında

Skandala tepki gösteren vatandaşlar, çocukların büyük tehlike altında olduğunu belirterek devlet yetkililerini bu rezalete dur demesi için acil göreve davet etti.

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