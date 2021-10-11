Netflix'in tepki toplayan Squid Game dizisi gerçek oluyor!

Tartışmalı yapımlarıyla tepkilerin odağındaki Netflix'te ekranlara gelmeye başlayan Squid Game'in çocuklar ve gençler üzerindeki yansıması tartışılıyor. Dizide yaşananların gerçek hayatta gençler arasında oynanmaya başlanması tedirginliğe neden olurken İskoçya'da bir kafede dizideki 'şeker kalıbı' oyunu gerçekleştirilecek.

'Hayatta kalma' oyunu

Hwang Dong-hyuk tarafından yazılan ve yönetilen Güney Koreli bir hayatta kalma drama televizyon dizisi olan Squid Game'de para sıkıntısı çeken oyuncuların aldıkları bir davet üzerine yaşadıkları anlatılıyor.

Şekerleri kırmadan çıkarmaya çalışıyorlar

Squid Game dizisinin üçüncü bölümünde karakterler yarışmanın ikinci turuna geçebilmek için bir iğne kullanarak sert bir bal peteği tabakasından önceden çizilmiş şekilleri çıkarmaları gerekiyordu. Yarışmacılar bal peteği şeklin sınırlarının dışına çıkarsa ya da verilen süreyi aşarlarsa yarışmadan eleniyordu.

Oyun bir kafede gerçekleşecek

Independent Türkçe'de yer alan bir habere göre, İskoçya'da bulunan Glasgow'daki Kcal Kitchen, Netflix dizisinden esinlenerek bu oyunun kendi versiyonunu başlattı ve oyunun detaylarını sosyal medyada paylaştı.

Kazananlara ücretsiz yemek

Yemek yiyenlere, üstünde Squid Game'de görülenlere benzer bir bal peteği olan bir yığın pankek veriliyor. Müşterilerin yemeği ücretsiz alabilmeleri için sadece bıçaklarını kullanarak şekli çıkarmaları gerekiyor.

Belçika'da bir okul, bahçede öğrencilerin Squid Game dizisindeki oyunları oynaması üzerine alarma geçmişti.