Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?

Türkiye'de Netflix başta olmak üzere internet üzerinden yapılan yayın platformları için getirilen lisans alma zorunluluğu yürürlüğe girdi.

Söz konusu platformların, Resmi Gazete'de 1 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) lisans başvurusu yapması gerekiyor.

Twitter hesabından konu hakkında bir paylaşım yapan Dr. Yaman Akdeniz, Netflix Türkiye’nin RTÜK’e başvuru yapmadığını açıkladı.

Akdeniz, "Şu an itibarı ile Netflix Türkiye, RTÜK'e yeni yönetmelik kapsamında internet lisansı için başvuran 320 şirket arasında yok" dedi.

Akdeniz, "Netflix kuvvetle muhtemel bugün Türkiye pazarından çıkacağını açıklayacak" ifadelerini kullandı.