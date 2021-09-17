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Medya Netflix Türkiye'den büyük rezalet! La Casa de Papel dizisine skandal benzetme
Medya

Netflix Türkiye'den büyük rezalet! La Casa de Papel dizisine skandal benzetme

Birbirinden ahlaksız dizi ve programların yer aldığı Netflix, şimdi de toplumun değerleri ile alay etmeye başladı. Netflix Türkiye sayfası, içerisinde eşcinsel karakterler de bulunan "La Casa de Papel" adlı skandal dizinin tanıtımında, dizideki bir karakterin tavanı delmesini, Ferhat’ın Şirin için dağları delmesine benzetti. Skandal benzetme çok sayıda tepki kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 14:25:00 - 2021-09-17 14:26:02
Netflix Türkiye'den büyük rezalet! La Casa de Papel dizisine skandal benzetme

 yeniakit.com.tr 

Ahlaksız yapımların kol gezdiği Netflix skandal platformda yayınlanan bir dizi ile ilgili yapılan tanıtım büyük tepki çekti.

Ahlaksızlığı pompalan Netflix, şimdi de toplumun değerleri ile alay etmeye başladı.

Netflix Türkiye sayfası, içinde eşcinsel karakterlerin de bulunduğu ve sapkınlığın meşrulaştırıldığı La Casa de Papel adlı dizinin tanıtımında rezalete imza attı.

Dizideki bir karakterin hilti ile tavanı deldiği sahneyi paylaşan Netflix Türkiye sayfası, “Ferhat’ın dağları delmesi = Rio’nun tavanı delmesi diyebilir miyiz?” ifadelerini kullandı.

Netflix’in toplumun değerlerini ahlaksız dizilerine alet etmesi sosyal medyada tepki çekti.

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