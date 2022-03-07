  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Netflix, Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı
Teknoloji

Netflix, Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı

Çevrim içi yayın platformu Netflix Rusya'daki faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 03:01:00 -
Netflix, Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı

Netflix yazılı bir açıklamayla Rusya'daki hizmetlerini durdurduğunu açıkladı ancak kararın detayları henüz paylaşılmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından, BBC, CNN, ZDF ve Bloomberg gibi çok sayıda Batılı medya kuruluşu Rusya'daki faaliyetlerini askıya almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay