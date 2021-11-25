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Aktüel Netflix Rusya'da kepenkleri indirecek!
Aktüel

Netflix Rusya'da kepenkleri indirecek!

Ahlaksız yayınları ile büyük tepki çeken Netflix, cinsel ilişkiler propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 21:24:00 - 2021-11-25 21:36:04
Netflix Rusya'da kepenkleri indirecek!

Rusya, Netflix hakkında 'geleneksel olarak cinsel ilişkiler propagandası' yapılmasını yasaklayan yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Vedomosti'nin haberine göre, Rusya'da aileleri korumakla görevli kamu komiserliği Netflix'i şikayet etti.

Komiser Olga Barents, Netflix'in 2013 yılında '16+' etiketi ile LGBT+ temalı diziler yayınlayıp 18 yaşın altındaki Ruslar arasında 'geleneksel olarak cinsel ilişkiler propagandası' yapılmasını yasaklayan yasayı ihlal ettiğini ifade etti.

Temyiz başvurusunun İçişleri Bakanlığı'nın Moskova departmanı tarafından değerlendirildiği öğrenildi. Netflix ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

 

 

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