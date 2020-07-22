  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Gündem

Netflix gençlerimizi bakın nasıl zehirledi! İşte Z Kuşağı'nın eşcinselliğe bakış açısı

AK Parti ve MHP ortaklığında TBMM'ye sunulan sosyal medyanın düzenlenmesine ilişkin yasa teklifinin tartışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 22:30:00 -
Netflix gençlerimizi bakın nasıl zehirledi! İşte Z Kuşağı'nın eşcinselliğe bakış açısı

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

AK Parti ve MHP tarafından ortak hazırlanan sosyal medyanın düzenlenmesine ilişkin yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, düzenlemedeki amacın sosyal medyayı kapatmak ya da engellemek olmadığını söyledi.

Bazı çevreler ise sosyal medyadaki hakaret, küfür ve tacizleri önlemekle kişisel verilerin korunmasını amaçlayan yasa teklifinden rahatsızlık duydu.

Gençlerimiz zehirleniyor

Yeniakit.com.tr'nin mikrofon uzattığı Ankaralılardan bazıları sosyal medya düzenlemesine tam destek verirken özellikle Z Kuşağı olarak adlandırılan kesimin cevapları ise gençliğimizin geldiği son noktayı ve Netflix gibi yayın organlarının onları nasıl zehirlediğini gözler önüne serdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı