Netflix gençlerimizi bakın nasıl zehirledi! İşte Z Kuşağı'nın eşcinselliğe bakış açısı

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

AK Parti ve MHP tarafından ortak hazırlanan sosyal medyanın düzenlenmesine ilişkin yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, düzenlemedeki amacın sosyal medyayı kapatmak ya da engellemek olmadığını söyledi.

Bazı çevreler ise sosyal medyadaki hakaret, küfür ve tacizleri önlemekle kişisel verilerin korunmasını amaçlayan yasa teklifinden rahatsızlık duydu.

Gençlerimiz zehirleniyor

Yeniakit.com.tr'nin mikrofon uzattığı Ankaralılardan bazıları sosyal medya düzenlemesine tam destek verirken özellikle Z Kuşağı olarak adlandırılan kesimin cevapları ise gençliğimizin geldiği son noktayı ve Netflix gibi yayın organlarının onları nasıl zehirlediğini gözler önüne serdi.