Netflix 2020'nin ikinci çeyreğindeki finansal gelirini açıkladı

Dünyanın en popüler film/dizi platformlarından olan Netflix, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin başlamasıyla birlikte pöpülerliğini arttırarak sektörde tekel haline geldi.

Lakin Netflix'ten yapılan açıklamaya göre 2020'nin ikinci çeyreğinde şirket, 6,15 milyar dolar gelir ve 1,36 milyar dolar da işletme geliri elde etti. Netflix tarafından yapılan açıklamalar, şirketin değer kaybı yaşadığını açıkça gözler önüne seriyor. Netflix'in hisselerine baktığımızda ise şirket, geçtiğimiz çeyrek dönemde hisse başına 1,59 dolar kazandı. Açıklanan rakamlar tüketiciyi tatmin etsede Netflix yetkililerini pek tatmin etmiyor. Netflix 2020'nin ikinci çeyreği hisse başına 1,81 dolar kazanç bekliyordu.