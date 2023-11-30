Netenyahu ateşkesten sonra katliama devam edecek!
İsrail Başbakanı katil Netenyahu, kameralar karşısına geçerek katliama devam edeceğini dünyaya haykırdı.
7 Ekim'den beri, ateşkes sağlanana kadar Gazze'yi aralıksız bombalayan katiller 20 bini aşkın masum sivili şehit etti.
Öte yandan kayıp olan 10 bini aşkın Filistinli ise enkaz altında kaldı.
Ateşkesin 2 gün daha uzatılması beklenirken, Netenyahu yine kameralar karşısında Hamas'ı tehdit etti.
"Hamas'ı bitirmeye yemin ettim" diyen Netenyahu, ateşkes bittikten sonra katliama devam edeceğini ilan etti.