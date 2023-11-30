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Gündem Netenyahu ateşkesten sonra katliama devam edecek!
Gündem

Netenyahu ateşkesten sonra katliama devam edecek!

Yeniakit Publisher
2023-11-30 22:55:00 - 2023-11-30 22:59:44

İsrail Başbakanı katil Netenyahu, kameralar karşısına geçerek katliama devam edeceğini dünyaya haykırdı.

7 Ekim'den beri, ateşkes sağlanana kadar Gazze'yi aralıksız bombalayan katiller 20 bini aşkın masum sivili şehit etti.

Öte yandan kayıp olan 10 bini aşkın Filistinli ise enkaz altında kaldı.

Ateşkesin 2 gün daha uzatılması beklenirken, Netenyahu yine kameralar karşısında Hamas'ı tehdit etti.

"Hamas'ı bitirmeye yemin ettim" diyen Netenyahu, ateşkes bittikten sonra katliama devam edeceğini ilan etti.

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