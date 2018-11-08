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Netanyahu'ya yakın isimlere yolsuzluk davası açılması teklifi

İsrail güçleri, yolsuzluk yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin soruşturmasını tamamlayarak, Netanyahu'ya yakın isimlerin de aralarında bulunduğu 6 kişiye dava açılmasını talep etti.

08 Kasım 2018 Perşembe 17:21
Netanyahu'ya yakın isimlere yolsuzluk davası açılması teklifi

İsrail polisi, Almanya'dan denizaltı alınmasında yolsuzluk yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin soruşturmasını tamamlayarak, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakın isimlerin de aralarında bulunduğu 6 kişiye dava açılmasını istedi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, haklarında yolsuzluk davası açılması istenen kişiler arasında Netahyahu'nun kuzeni ve eski avukatı David Shimron, Netanyahu'nun eski Özel Kalem Müdürü David Sharan ve eski İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Marom gibi önemli isimler yer alıyor.

Soruşturmada Başbakan Netanyahu'nun adının geçmediği belirtilen açıklamada, haklarında dava açılması istenen 6 ismin yolsuzluğa bulaştıklarını gösteren ciddi delillere ulaşıldığı ifade edildi.

Yolsuzluğa karıştıkları iddia edilen 6 isim hakkında dava açılıp açılmayacağına ise İsrail Başsavcılığı karar verecek.

İsrail polisi, Almanya'dan denizaltı alınması sırasında yolsuzluk yapıldığı iddialarının ardından çok sayıda üst düzey isim hakkında soruşturma başlatmıştı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 17:21
  1. İsrail

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