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Dünya Netanyahu'nun psikiyatristi intihar etti! Bıraktığı not ortaya çıktı: Zihnine girmeye çalıştım fakat
Dünya

Netanyahu'nun psikiyatristi intihar etti! Bıraktığı not ortaya çıktı: Zihnine girmeye çalıştım fakat

Yeniakit Publisher
2023-11-13 12:48:00 -
Netanyahu'nun psikiyatristi intihar etti! Bıraktığı not ortaya çıktı: Zihnine girmeye çalıştım fakat

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun psikiyatristi Dr. Moshe Yatom'un evinde ölü bulunduğu öğrenildi. İntihar ettiği belirlenen psikiyatristin evinde bulunan notta Netanyahu ile ilgili ifadeler dikkat çekti.

Terör devleti İsrail, abluka altındaki Gazze'de sivil katliamlarına devam ediyor.

İsrail'in kanlı saldırıları sürerek teröristbaşı Binyamin Netanyahu'nun psikiyatristi Dr. Moshe Yatom'un evinde ölü bulundu.

"SORUMLU NETANYAHU"

Dr. Ali Demirdaş'ın Global Village Space isimli siteye dayandırdığı haberine göre; intihar ettiği belirtilen Yatom'un, Netanyahu'yu 'yalan şelalesi' olarak tanımladığı ve yaşananlardan İsrail Başbakanı'nı sorumlu tuttuğu belirtildi.
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'ZİHNİNE GİRMEYE ÇALIŞTIM AMA...'

Söz konusu haber sitesinde ünlü İsrailli psikiyatrist Yatom'un ölümüne ilişkin, "Netanyahu'yu umutsuzluğunun kaynağı' olarak göstererek intihar etti. Dokuz yıl boyunca Netanyahu'nun 'esrarengiz' zihnine girmeye çalıştım fakat 'yalan şelalesi' tarafından mağlup edildim. Netanyahu'yu tedavi ederken yenilmez olan kişiliğim parçalandı" ifadeleri yer aldı.

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