Netanyahu'nun oğlundan küstah sözler: Müslümanlar bu topraklardan...

İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun Yair Netanyahu, Facebook hesabından paylaştığı mesajında Filistinli Müslümanlar ile Yahudiler arasında barışın mümkün olmadığını ileri sürerek bölgede barışın ancak iki gruptan birinin bölgeden tamamen ayrılmasından sonra mümkün olacağını öne sürdü.

"Müslümanlar bu topraklardan tamamen..."

Bölgede barışın sağlanması için iki seçenek olduğunu dile getiren Yair Netanyahu, "Ya tüm Yahudiler veya da tüm Müslümanlar bu topraklardan (Filistin-İsrail) tamamen ayrılmadan buraya barış gelmez. Ben ikincisini tercih ederim." diyerek Filistinli Müslümanları bölgede istemediğini açıkça dile getirdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 27 yaşındaki oğlu Yair Netanyahu, sık sık sosyal medyadaki skandal mesajlarıyla gündeme geliyor.