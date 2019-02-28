‘Netanyahu'nun günleri sayılı olabilir!’

İsrail'de siyasi ortam her geçen gün farklı bir ivme kazanırken; Başbakan Netanyahu hükümetine destek veren bazı partilerin, ayrı ittifak kurması işbaşındaki hükümetin ömrünü azalattığı ileri sürüldü.

26 Şubat 2019 tarihinde El Ayyam'da yayınlanan bir makalede; İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun en iyi zamanlara sahip olmadığı ve geçen perşembe günü kendisine sunulan aday listesindeki isimlere, kapıları kapattığı dikkat çekildi. Bu yüzden, herhangi bir değişiklik yapmanın geç olduğu, Netanyahu'nun partisi Likud'un, seçimi kaybetme ihtimalinin yüksek bulunduğu ileri sürüldü.Makalede, Netanyahu'nun seçimlerde kendisine büyük destek veren geleneksel sağ kanatı kaybetme ihtimalinin olduğu da dikkat çekildi. Sağ kanadı kaybetme olayı akıllı bir birey tarafından yapılan en büyük hata olacağı ve bu hatının da Netanyahu'nun sonunu hazırlayacak felaketler silsilesine yol açacağı belirtildi.

Seçim aday listesi için yapılan başvuruların son gününde, Başbakan Netanyahu'nun siyasi kariyerine son verebilecek bir şey olduğu dikkati çekilen makalede; kendisini Musevi Ev Partisi, Ulusal Birlik ve Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisindeki aşırı sağcılara bağladığı işaret edildi.İkinci dikkat edilmesi gereken konu ise; 1988'den bu yana İsrail için çok ırkçı ve aşırılık yanlısı olan parti Kach'ın siyasi mirasçıları.Başbakan Netanyahu'nun, Naftali Bennett'in Yeni Sağ partisiyle yaptığı koalisyon girişimini engellemeye çalışırken, eskiden sol ve merkez gruplar olarak adlandırılan sağ olmayan kanat partileriyle olan savaşı da gözden kaçırması oldu.Bennett, Yahudi Evi'nden ayrılarak seçimleri kazanma veya en azından koalisyon ortağı olarak cazip bir teklif olma fırsatı bulduğuna inanıyor.Netanyahu, Knesset'e ilk katıldıklarında sağcı partilere bir veya iki bakanlık verirken, son parlamento seçimlerinde bunları kısmak zorunda kaldığı biliniyor. Eski koalisyon ortağı Avisdor Lieberman olan Yisrael Beiteinu'nun başına gelen de buydu.

Amerikan lobisi ve Trump'ın damadını üzdü

Başbakan Netanyahu yapılacak seçimlerde; partisi Likud listesindeki 28 bakanlıktan eğitim ve barınma bakanlarını Ulusal Birlik liderleri ve Yahudi Gücü partilerine tahsis edeceği açıklaması, etkili İsrail yanlısı lobi grubu olan Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi AIPAC'ı kızdırdı .Ayrıca, ABD'nin Ortadoğu Özel Elçisi olan Jason Greenblatt' ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ı da üzdü. Greenblatt, “İsrail'de ya da herhangi bir demokraside hoşgörüsüzlük için yer yok” dedi.AIPAC'ın cevabının İsrail'deki seçim sonuçları için çok önemli olduğu dikkati çekilen makalede; lobinin, İsrail'i savunmasında, İsrail'in Orta Doğu'da tek demokrasi olduğu iddasında bulunduğu işaret ediliyor.Netanyahu'nun gelecek ay ABD'ye yapacağı ziyarete, seçim kampanyasını arttırmak için AIPAC'a yaptığı yıllık konuşmalarına güveniyordu. Bu nedenle, yenilgisinin gerçek bir ihtimal haline geldiği için başının dertte olduğu ve hatta belki de partisi Lukid'un çöküşünün bir ön hazırlığı olabileceği dikkati çekilerek, seçimlerde kan kaybeden rakibi İşçi Partisi'nin durumuna düşeceği öne sürüldü.Başbakanın başını ağrıtacak bir gelişme de Başsavcı Avichai Mandelblit'in önümüzdeki hafta, Netanyahu'ya karşı yasal suçlamalarla ilgili kararları açıklayacak olması.Bu haber eski askeri siyasilerin ve Likud'un rakiplerinin hakim olduğu listeyi canlandırdığı ve bu listedeki önde gelen Benny Gantz, Yair Lapid, Gabi Ashkenazi ve Moshe Ya'alon gibi siyasetçilerinin Netanyahu başkanlığındaki bir hükümete katılmayacaklarını söylemesi, Başbakanı daha da köşeye sıkıştırdığı öne sürüldü.Kamuoyu yoklamalarında ise, Likud karşıtı partilerin en az altı sandalye ile öne gösteriyor.

Likud için artık ittifak zaferi kesin değil

Bir Likud-uzak sağ ittifak zaferi artık kesin değil; ancak seçimlerden altı hafta önce sonuçların açıklanmasına kadar hiçbir şey kesin olmayacak. Yine de, daha önce sürpriz sonuçlar elde edildi. Örneğin, 1996 yılında, Şimon Peres'in önderliğindeki İşçi, Yitzhak Rabin'in seçim kazanımı olayını kullanma çabasıyla suikasttan sonra erken seçimler yaptığı zaman, Peres, Netanyahu'nun Başbakanlık görevinin ilk döneminin yolunu açtı.Makalenin son bölümünde dikkat çekilen satırlarda; Netanyahu'nun pes etmeyeceği, seçimleri kazanmak için büyük mücadele edeceği dikkati çekildi ve şu cümlelere yer verildi:

“İşçi Partisi'nin çöküşü, Tzipi Livni'nin siyasetten emekli olması, Lieberman'ın gölgelere düşmesi ve Bennett'in hırsının engellenmesi İsrailli seçmenlerin en üstte bir değişiklik istemesini sağlayabilir. Netanyahu bu nedenle, özellikle seçiminde kazanma şansını güçlendirmek için Moshe Kahlon liderliğindeki Kulanu partisini sağ kanat ittifakına katılmaya çağıran Bennett'e gerçek bir taviz vermeye zorlanabilir.

Genel olarak, değişimin ufukta olduğunu ve bunun ABD ve Netanyahu tarafından bir araya getirilen “yüzyılın anlaşması” üzerinde büyük bir etkisi olacağı tahmin ediliyor.Anlaşmanın şartlarının uygun olması halinde, Filistinliler bile bunu kabul edebilir ve bu da Trump yönetimine kilit bir dış politika dengesizliğinden kurtulmanın bir yolunu sunar.Kim bilir? Zor günler geçiren Netanyahu'nun içinde bulunduğu durumdan nasıl çıkacağı, Amerika'nın bölgedeki ilişikilerine bağlı.ABD'nin girişimiyle Filistin yönetimi ile İsrail arasında varılabilecek bir anlaşma Netanyahu'nun önünü açabilir. Tersi olursa, o zaman Başbakan Netenyahu'nun koltuğu sallanmış olacak.