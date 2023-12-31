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Gündem

Netanyahu'dan yeni yıl mesajı! 'Kan akıtmaya devam edeceğiz'

Yeniakit Publisher
2023-12-31 18:29:00 - 2023-12-31 18:33:25
Netanyahu'dan yeni yıl mesajı! 'Kan akıtmaya devam edeceğiz'

Siyonist İsrail'in katil Başbakanı Netenyahu, yeni yıl mesajı yayınladı.

Katil Netenyahu, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına ölüm yağdırırken, bombardımana yılın son günü 31 Aralık'ta da devam ediyor.

Filistin'de son 24 saatte 68 sivil daha şehit edildi.

Netenyahu, 31 Aralık'ta yaptığı son açıklamasında, yeni yılda da kan akıtma sözü vererek, şunları söyledi:

"Hamas tamamen yok edilinceye kadar savaş daha aylarca sürecek. Gazze, İsrail için tehdit olmaktan çıkacak."

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