Netanyahu'dan tehdit gibi uyarı: Büyük bir patlama daha olabilir

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamanın yarası halen sarılamadı. Ülkenin ekonomisini felç eden patlamanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tehdit gibi bir açıklamayla gündeme geldi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu’na video konferans ile katıldı. Burada bölgedeki gelişmelere ilişkin çeşitli açıklamalarda bulunan Netanyahu, İran ve Hizbullah’ı hedef aldı.

“Büyük trajedi olur”

Beyrut'ta Hizbullah'a ait gizli bir silah deposunu işaret ettiğini ileri sürdüğü bir haritanın görüntüsünü gösteren Netanyahu, Liman’da yaşanan korkunç patlamayı hatırlattı. “Bir sonraki patlama burada (Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen silah deposunu gösteren harita) yaşanabilir. Beyrut'un Cenah Mahallesi'ndeki bu yerde Hizbullah'ın gizli bir silah deposu var” diyen İsrail Başbakanı, Cenah’ta yaşayanların hızlıca harekete geçmesini ve bunu protesto etmesini söyledi. Tehdit gibi bir uyarı yapan Netanyahu, “Burada patlama olursa büyük bir trajedi olur” diye konuştu.

İran’ı da hedef aldı

Netanyahu, konuşmasının bir bölümünü İran’a ayırdı. Tahran hükümetinin, nükleer anlaşmalara ilişkin anlaşmaları çiğnediğini ileri süren İsrail Başbakanı, söz konusu ihlaller nedeniyle İran’ın birkaç ay içinde zenginleştirilmiş uranyuma sahip olacağını iddia etti ve bu maddenin 2 nükleer bomba için yeterli olduğunu öne sürdü.

Ayrıca Binyamin Netanyahu, Arap ülkelerinin İsrail ile birlikte İran'a karşı gelinmesi konusunda hemfikir olduğunu, diğer ülkelerin de bu konuya dikkat etmeleri gerektiğini savundu.